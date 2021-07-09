***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 13:18
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949961
BIST
14:341.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:348,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:3410,2976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:34501,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:34
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|22.187.213
|% 5,98
|
|SANFM
|20,72
|11.711.232
|% 5,93
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|ANELE
|3,00
|28.219.725
|% 5,63
|
|FADE
|17,47
|36.293.710
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.478.863
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.157.697
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,70
|8.385.012
|% -9,14
|
|TUREX
|10,64
|106.944.173
|% -8,04
|
|KRDMD
|7,26
|481.058.286
|% 2,54
|
|THYAO
|13,66
|445.387.893
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|408.098.112
|% -0,58
|
|EREGL
|17,95
|370.807.382
|% 2,22
|
|PETKM
|5,42
|294.776.448
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.157.697
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|164.318.192
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,26
|481.058.286
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,26
|140.000.574
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|294.776.448
|% 1,50
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6741
|8,6778
|% -0,17
|
|Euro
|10,2704
|10,2976
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9493
|12,0093
|% -0,06
|
|Frank
|9,4432
|9,5001
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3057
|2,3173
|% -0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,63
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,50
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,58
|
Seans Raporu
14:34
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14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 23 artarak (% 0.29 ) 1, 483
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14:47XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 5, 565.00 milyon TL de
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14:47TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 359, 270 adet işlem
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14:45TIRE
Yüzde 4.54 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 893 adet işlem
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14:43DERHL
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 269 adet işlem