***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.07.2021 10:16
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952930
BIST
14:331.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,53
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:338,4110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:3310,0082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0604
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:33494,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,07
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DOBUR
|14,08
|2.967.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.413.947
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.708.883
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.833.827
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.773.710
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.653.501
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|23.183.497
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|125.074.020
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|125.074.020
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|864.240.857
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|473.196.885
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|459.259.235
|% 0,77
|
|EREGL
|20,04
|370.178.582
|% 0,20
|
|ASELS
|15,43
|333.376.630
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,35
|473.196.885
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|864.240.857
|% 0,60
|
|KARSN
|4,34
|306.889.811
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|459.259.235
|% 0,77
|
|ODAS
|1,79
|75.921.855
|% -2,72
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4110
|% -0,53
|
|Euro
|10,0013
|10,0082
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,7061
|11,7648
|% -0,58
|
|Frank
|9,2458
|9,3015
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2352
|2,2464
|% -0,59
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,66
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,80
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|-0,18
|
Seans Raporu
14:33
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14:42MEGAP
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14:40MEGAP
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