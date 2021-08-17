***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 14:12
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958587
BIST
14:181.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:188,4101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:189,9054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0632
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:18484,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,01
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:18
|IZFAS
|7,50
|5.395.653
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.335.361
|% 9,45
|
|SELGD
|6,46
|18.912.690
|% 9,31
|
|PENTA
|78,40
|38.306.593
|% 9,12
|
|IDEAS
|41,32
|1.909.191
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.695.956
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.428.605
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|10.021.529
|% -8,52
|
|GARAN
|9,34
|832.115.338
|% -0,64
|
|PETKM
|6,09
|612.108.911
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|506.950.917
|% 0,85
|
|GENIL
|16,49
|490.218.290
|% 3,91
|
|ARCLK
|33,86
|468.912.578
|% 2,42
|
|PETKM
|6,09
|612.108.911
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,53
|247.892.804
|% -0,39
|
|GARAN
|9,34
|832.115.338
|% -0,64
|
|MRGYO
|1,11
|71.824.311
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,31
|506.950.917
|% 0,85
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4071
|8,4101
|% -0,52
|
|Euro
|9,8994
|9,9054
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5460
|11,6039
|% -1,04
|
|Frank
|9,1797
|9,2350
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% -0,68
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,71
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-8,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,21
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,49
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,35
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:27ECZYT
Yüzde 7.59 oranında artışla 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 669, 767 adet işlem
-
14:26KLMSN
Yüzde 6.45 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 235, 534 adet işlem
-
14:25EGPRO
Yüzde 5.57 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 132 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 956.00 milyon TL de
-
14:24PENTA
Yüzde 9.81 oranında artışla 78.90 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 280 adet işlem