***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 16:17
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960412
BIST
17:421.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.454
17:428,3849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
17:429,8623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0309
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
17:42482,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,30
|Açılış
|: 482,46
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
481,29
BIST En Aktif Hisseler17:42
|GESAN
|27,34
|1.471.111.735
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.626.764
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|49.318.306
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|9.890.707
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|194.541.960
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|98.388.862
|% -9,99
|
|AGYO
|4,10
|19.059.429
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|GESAN
|27,34
|1.471.111.735
|% 9,98
|
|GARAN
|9,54
|1.457.858.787
|% -0,10
|
|THYAO
|12,62
|1.416.212.787
|% -1,48
|
|BRLSM
|12,23
|1.189.284.963
|% 0,99
|
|BIMAS
|73,25
|609.640.305
|% -0,20
|
|MRGYO
|1,22
|287.626.764
|% 9,91
|
|ODAS
|1,48
|237.719.447
|% 3,50
|
|GARAN
|9,54
|1.457.858.787
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,55
|376.580.270
|% -1,16
|
|THYAO
|12,62
|1.416.212.787
|% -1,48
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3810
|8,3849
|% -0,15
|
|Euro
|9,8570
|9,8623
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4945
|11,5522
|% 0,02
|
|Frank
|9,1549
|9,2100
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2325
|2,2437
|% 0,03
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-17,65
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-0,16
|
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