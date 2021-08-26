***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 17:17
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960607
BIST
17:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:058,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3983
En Düşük
8,3461
17:059,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:05482,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 482,37
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.347.427
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.780.592
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.683.761
|% -10,00
|
|DOBUR
|22,72
|1.148.394
|% -9,98
|
|EDATA
|13,47
|23.102.006
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.535.114
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,50
|22.265.964
|% -9,27
|
|THYAO
|12,78
|1.390.118.250
|% 2,24
|
|GARAN
|9,46
|961.541.523
|% -0,73
|
|BRLSM
|11,25
|745.675.678
|% -7,18
|
|GESAN
|24,62
|587.535.114
|% -9,95
|
|PETKM
|6,10
|437.960.047
|% -0,33
|
|MRGYO
|1,14
|419.078.912
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|231.456.009
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|345.887.316
|% -0,39
|
|THYAO
|12,78
|1.390.118.250
|% 2,24
|
|GARAN
|9,46
|961.541.523
|% -0,73
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3936
|% 0,27
|
|Euro
|9,8908
|9,8949
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4817
|11,5393
|% -0,00
|
|Frank
|9,1017
|9,1565
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,35
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,61
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-5,68
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-2,74
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|-0,51
|
Seans Raporu
17:05
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17:18IDGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 546, 023 adet işlem
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17:17DENGE
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 908 adet işlem
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17:16XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 10, 261.00 milyon TL de
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17:16ISGSY
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 264, 979 adet işlem
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17:15METUR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 154, 936 adet işlem