***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 16:07
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967458
BIST
16:141.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:148,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:1410,2844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:14502,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:14
|NUGYO
|12,43
|17.634.166
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.515
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|290.931.915
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.576.288
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.524.045.453
|% -8,11
|
|RALYH
|4,15
|3.491.416
|% -7,98
|
|MARTI
|1,40
|28.090.453
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,12
|1.524.045.453
|% -8,11
|
|EREGL
|16,27
|1.184.402.393
|% 0,74
|
|GARAN
|9,28
|992.462.316
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,50
|845.589.468
|% -1,16
|
|THYAO
|13,81
|622.299.733
|% -1,64
|
|PETKM
|6,12
|1.524.045.453
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,36
|327.210.595
|% -0,42
|
|TSKB
|1,18
|154.288.662
|% -2,48
|
|GARAN
|9,28
|992.462.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,32
|589.498.917
|% -0,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8977
|8,9050
|% 0,41
|
|Euro
|10,2754
|10,2844
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0504
|12,1108
|% 0,06
|
|Frank
|9,5430
|9,6005
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3661
|2,3780
|% 0,41
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|27,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|24,10
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|11,66
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,83
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-0,98
|