***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 10:04
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969379
BIST
10:221.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.407
En Düşük
1.402
10:228,9328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0356
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:2210,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3399
10:22504,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,76
|Açılış
|: 504,08
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|8.493.696
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|3.334.975
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|6.569.657
|% 9,92
|
|AYCES
|59,70
|3.197.142
|% 8,55
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|IDEAS
|40,20
|12.698.253
|% -6,86
|
|BAGFS
|21,32
|512.003
|% -6,08
|
|YUNSA
|16,90
|1.812.892
|% -4,20
|
|BAKAB
|18,29
|283.035
|% -3,99
|
|TUPRS
|125,80
|187.648.915
|% 2,28
|
|GARAN
|9,35
|171.360.033
|% 0,54
|
|EREGL
|17,31
|129.313.571
|% 1,41
|
|PETKM
|6,19
|103.422.954
|% 0,81
|
|SASA
|27,52
|82.976.010
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,79
|56.621.262
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|44.462.950
|% 0,84
|
|GARAN
|9,35
|171.360.033
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|103.422.954
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,52
|76.656.079
|% 1,40
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9311
|8,9374
|% -0,35
|
|Euro
|10,3453
|10,3503
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,1655
|12,2265
|% -0,07
|
|Frank
|9,6040
|9,6619
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3750
|2,3869
|% -0,38
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,78
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,38
|