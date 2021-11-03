***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:03
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974304
BIST
14:221.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:229,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0605
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:2211,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0905
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:22555,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,11
|Açılış
|: 555,16
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:22
|IHAAS
|5,06
|27.358.985
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.662.766
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|92.015.871
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.760.408
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,50
|161.679.422
|% 9,08
|
|NUGYO
|11,38
|32.145.735
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|98.687.595
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.681.211
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.201.277
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.816.141
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|2.914.384.904
|% 0,30
|
|THYAO
|15,46
|1.409.886.318
|% -0,19
|
|SISE
|8,76
|969.421.437
|% 1,62
|
|TSPOR
|5,15
|872.510.679
|% -4,10
|
|YKBNK
|2,82
|779.856.384
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,97
|672.978.602
|% -2,96
|
|GARAN
|10,19
|2.914.384.904
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,82
|779.856.384
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|265.865.576
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,15
|872.510.679
|% -4,10
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6617
|9,6629
|% 0,63
|
|Euro
|11,2065
|11,2138
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,1502
|13,2161
|% 0,88
|
|Frank
|10,5836
|10,6473
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5728
|2,5857
|% 0,80
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,02
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|39,87
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,28
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,64
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,80
|