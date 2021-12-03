***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 10:01
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980811
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
0
En Düşük
0
18:0513,7373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0740
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
18:0515,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
18:05779,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,43
|Açılış
|: 779,14
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|ECZYT
|48,20
|29.469.219
|% 0,00
|
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|ECZYT
|48,20
|29.469.219
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7078
|13,7373
|% 0,54
|
|Euro
|15,4645
|15,5194
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,1228
|18,2137
|% -0,20
|
|Frank
|14,7884
|14,8775
|% -0,19
|
|Riyal
|3,6357
|3,6540
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,53
|
|Altın Gr.
|781
|781
|1,81
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,03
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|1,33
|