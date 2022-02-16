***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 10:06
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002031
BIST
17:162.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:1613,6337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0396
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:1615,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0490
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:16813,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,29
|Açılış
|: 813,64
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:16
|RALYH
|7,70
|15.766.119
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|58.776.197
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.039.801
|% 9,96
|
|BOSSA
|39,78
|44.553.845
|% 9,95
|
|PKENT
|711,90
|65.728.983
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|87,85
|30.519.393
|% -9,80
|
|POLTK
|531,70
|89.996.733
|% -8,20
|
|MOBTL
|1,84
|97.285.642
|% -7,07
|
|THYAO
|29,68
|3.317.190.499
|% -0,93
|
|KRDMD
|11,83
|1.248.845.368
|% -0,76
|
|ASELS
|22,18
|1.119.204.904
|% 1,93
|
|EREGL
|28,28
|913.431.669
|% -0,98
|
|TUPRS
|194,90
|888.762.214
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,35
|401.314.618
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,04
|688.530.200
|% -1,22
|
|THYAO
|29,68
|3.317.190.499
|% -0,93
|
|ODAS
|1,32
|143.293.310
|% 1,54
|
|KRDMD
|11,83
|1.248.845.368
|% -0,76
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6256
|13,6337
|% 0,29
|
|Euro
|15,4878
|15,4982
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,4035
|18,4958
|% 0,28
|
|Frank
|14,6877
|14,7762
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6186
|3,6367
|% 0,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,69
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,03
|
|Cumhuriyet
|530
|540
|-4.952,00
|
|Tam
|5.385
|5.519
|-1,04
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|-0,50
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|0,00
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,67
|
Seans Raporu
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