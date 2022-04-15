***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 11:16
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021028
BIST
12:342.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,90
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
12:3414,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0349
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
12:3415,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
12:34928,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,67
|Açılış
|: 928,78
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:32
|IHAAS
|16,94
|17.741.216
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|126.056.761
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.806.750
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|PAMEL
|121,50
|24.770.139
|% 8,48
|
|ERSU
|5,04
|31.994.173
|% -4,91
|
|OYLUM
|2,33
|4.826.340
|% -4,51
|
|ALBRK
|1,90
|25.125.938
|% -4,04
|
|SELGD
|4,24
|1.543.693
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,08
|108.262
|% -3,14
|
|THYAO
|37,44
|1.094.566.915
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,92
|1.013.925.790
|% -2,01
|
|GARAN
|13,63
|580.935.960
|% -0,51
|
|SISE
|17,36
|489.629.309
|% 0,06
|
|SAHOL
|21,96
|475.693.808
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,92
|1.013.925.790
|% -2,01
|
|TSKB
|1,88
|339.935.465
|% 1,62
|
|ODAS
|2,34
|265.053.128
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,12
|382.209.037
|% -0,39
|
|KARSN
|5,54
|365.731.695
|% 2,97
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6340
|14,6391
|% 0,24
|
|Euro
|15,8317
|15,8536
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0793
|19,1750
|% 0,15
|
|Frank
|15,4759
|15,5691
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8925
|3,9120
|% 0,22
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|10,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,28
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|