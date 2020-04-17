***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 16:29
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.04.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.
1.Şirketimizin SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 2020 yılına ait (01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi) finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
2.Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839002
BIST
16:4898.174
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.924,93
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:486,9289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:487,5381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:48378,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,64
|Açılış
|: 378,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.761.851
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.517.538
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|6.974.009
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.527.092
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,37
|9.018.341
|% -6,39
|
|PGSUS
|51,05
|1.380.624.420
|% 2,26
|
|GARAN
|8,45
|811.510.607
|% 2,42
|
|THYAO
|10,41
|768.877.727
|% 2,46
|
|ASELS
|27,08
|640.078.495
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,80
|533.348.625
|% 2,65
|
|KARSN
|1,48
|236.333.569
|% 7,25
|
|YKBNK
|1,99
|287.417.256
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,67
|78.591.867
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|109.565.173
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,20
|118.973.891
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6163
|8,6595
|% -0,10
|
|Frank
|7,1173
|7,1601
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8358
|1,8450
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-16,55
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,92
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-38,30
|
|Tam
|2.501
|2.561
|-35,60
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|0,38
|
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