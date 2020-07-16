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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.07.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemi için toplantıya katılanların oy birliği ile Karar Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860149


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Altın Gr. 396 396 -2,83  
Cumhuriyet 2.575 2.598 -18,90  
Tam 2.653 2.666 -19,40  
Yarım 1.288 1.304 -9,50  
Çeyrek 646 653 -4,70  
Gümüş.Ons 19,14 19,19 -0,25  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 -0,06  
B. Petrol 43,31 43,31 -0,48  
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