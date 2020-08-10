***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.07.2020Tescil Tarihi05.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.08.2020-10131AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemi için toplantıya katılanların oy birliği ile Karar Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş ve bununla ilgili ticaret sicilde 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867312BIST