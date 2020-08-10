***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2020 17:50
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.07.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.08.2020-10131
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemi için toplantıya katılanların oy birliği ile Karar Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş ve bununla ilgili ticaret sicilde 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867312
BIST
17:421.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 16,01
|Açılış
|: 1.056
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|Önceki Kapanış
|: 1.061
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1.079
En Düşük
1.039
17:427,3157
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 477,15
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481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:42
|QNBFL
|129,80
|35.384.304
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|287.658
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,09
|2.450.961.628
|% 7,74
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|GARAN
|6,61
|877.207.368
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,74
|467.467.631
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,38
|195.480.371
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3107
|7,3157
|% 0,34
|
|Euro
|8,6021
|8,6089
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5351
|9,5829
|% 0,51
|
|Frank
|7,9594
|8,0074
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% 0,20
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,23
|