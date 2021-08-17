***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









an Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.07.2021Tescil Tarihi16.08.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.08.2021-10389AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olup,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.08.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 17.08.2021 tarihli, 10389 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958620BIST