***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurul toplantısında 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014462BIST