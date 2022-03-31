***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 15:36
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurul toplantısında 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014462
BIST
16:502.238
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.236
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
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916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:50
|AYCES
|72,05
|5.423.487
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.141.833
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.865.703
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.962.597
|% 9,97
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|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,17
|142.318.422
|% -8,16
|
|AKFGY
|3,21
|325.540.727
|% -7,76
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
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|GLBMD
|5,67
|8.103.500
|% -4,71
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|THYAO
|32,48
|3.874.317.073
|% 0,93
|
|GARAN
|12,24
|2.536.938.393
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,22
|1.943.016.664
|% 1,81
|
|SISE
|15,22
|1.140.102.490
|% 0,59
|
|TUPRS
|213,70
|1.038.315.775
|% 3,54
|
|ODAS
|1,73
|407.023.928
|% 2,98
|
|GARAN
|12,24
|2.536.938.393
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,08
|765.541.781
|% -0,97
|
|KARSN
|5,56
|997.308.453
|% 4,71
|
|KRDMD
|15,22
|1.943.016.664
|% 1,81
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6823
|14,6869
|% 0,23
|
|Euro
|16,2915
|16,3070
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,2214
|19,3177
|% 0,11
|
|Frank
|15,8275
|15,9229
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9010
|3,9206
|% 0,14
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,92
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|23,50
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|11,37
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,19
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|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
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|B. Petrol
|108
|108
|-3,78
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