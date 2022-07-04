***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.07.2022 10:51
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2022
Tescil Tarihi
01.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022 - 10612
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2022 yılı hesap dönemi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilerek, 04 Temmuz 2022 tarih ve 10612 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041003
BIST
10:482.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,57
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:4816,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0642
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:4817,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0692
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:48977,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 977,44
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:47
|OYAYO
|9,35
|3.258.762
|% 8,09
|
|GESAN
|49,60
|183.140.557
|% 7,31
|
|BOBET
|7,00
|22.612.368
|% 6,22
|
|LINK
|31,72
|8.641.090
|% 6,09
|
|ULUUN
|23,94
|32.240.783
|% 5,28
|
|CANTE
|39,84
|30.878.217
|% -9,78
|
|ITTFH
|1,54
|17.037.211
|% -3,14
|
|OYLUM
|2,74
|2.396.579
|% -2,84
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|LIDFA
|10,86
|8.593.288
|% -2,60
|
|THYAO
|49,36
|725.319.720
|% 0,12
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,50
|503.247.905
|% 3,48
|
|EREGL
|26,92
|300.287.407
|% -0,52
|
|KRDMD
|11,30
|256.352.583
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,82
|138.601.995
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,09
|31.318.242
|% 2,83
|
|ODAS
|2,91
|77.615.317
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,44
|115.903.824
|% 0,68
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8051
|16,8188
|% 0,38
|
|Euro
|17,5318
|17,5472
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,2944
|20,3961
|% 0,43
|
|Frank
|17,4535
|17,5586
|% 0,36
|
|Riyal
|4,4648
|4,4872
|% 0,30
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,23
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.522
|6.613
|23,00
|
|Yarım
|3.192
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,04
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02DYOBY
Yüzde 4.64 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 931 adet işlem
-
11:01GESAN
Yüzde 7.31 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 810, 804 adet işlem
-
11:00DERHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 522 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 11 artarak (% 1.06 ) 2, 684
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA