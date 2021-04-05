***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.04.2021 14:34
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Şile ilçesi, Çavuş mahallesi'nde bulunan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
15.12.2020
Açıklamalar
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 15.12.2020 tarihli 2020/0504 sayılı rapor numarası ile tanzim edilen İstanbul ili, Şile ilçesi, Çavuş mahallesi'nde bulunan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923311
BIST
17:041.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:048,1141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:049,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:04451,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,91
|Açılış
|: 451,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ERBOS
|75,90
|48.820.598
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.994.477
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.694.174
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.962.987
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.830.706
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.982.285
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,01
|1.395.305.940
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.830.706
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,40
|815.623.749
|% 1,04
|
|GARAN
|6,91
|729.362.040
|% 0,41
|
|GUBRF
|76,15
|593.763.253
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,01
|1.395.305.940
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,15
|156.167.805
|% 2,68
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.830.706
|% -10,00
|
|ODAS
|3,68
|398.176.321
|% 4,84
|
|GARAN
|6,91
|729.362.040
|% 0,41
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1098
|8,1141
|% -0,47
|
|Euro
|9,5796
|9,5893
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,2514
|11,3078
|% 0,09
|
|Frank
|8,6287
|8,6807
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1588
|2,1697
|% -0,39
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-3,01
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|-1,36
|
Seans Raporu
17:04
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