***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 13:41
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Cadde Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İstanbul ili, Şile ilçesi, , Çavuş Mah., 91 Ada ,205 Parsel'de yer alan 9 adet bağımsız bölüme ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987931
BIST
13:511.915
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 57,19
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:5113,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1256
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:5115,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1170
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:51784,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,29
|Açılış
|: 784,96
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:48
|CRFSA
|42,02
|3.141.961
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.432
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.632.776
|% 9,73
|
|MIPAZ
|3,85
|11.803.255
|% 9,69
|
|SKTAS
|2,62
|13.519.604
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,54
|41.637.675
|% -5,49
|
|NIBAS
|14,11
|17.225.269
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,22
|8.542.112
|% -3,58
|
|RALYH
|12,86
|35.608.275
|% -2,94
|
|THYAO
|20,80
|1.029.162.532
|% 3,90
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EREGL
|28,82
|748.924.156
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|581.853.820
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|165.422.071
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,18
|141.533.492
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|85.642.106
|% 2,08
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3531
|13,3816
|% 0,96
|
|Euro
|15,1527
|15,2270
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,0269
|18,1173
|% 0,87
|
|Frank
|14,5967
|14,6846
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5527
|3,5705
|% 0,93
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,62
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.197
|5.333
|-31,21
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-15,10
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|1,20
|