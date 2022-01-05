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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

05.01.2022 09:52
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Cadde/Koru Projesi
Rapor Tarihi
17.12.2021
Açıklamalar

Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 17.12.2021 tarihli 2021/0443 sayılı rapor numarası ile tanzim edilen İstanbul ili, Şile ilçesi, Çavuş mahallesi'nde bulunan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi değerleme raporu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988859


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DOBUR 93,80 1.497.048 % 9,96  
KRSTL 3,40 20.346.942 % 9,68  
EKIZ 7,31 283.821 % 8,94  
AGYO 3,17 11.578.004 % 8,93  
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Dolar 13,3151 13,3264 % -0,60  
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Sterlin 18,0354 18,1259 % -0,25  
Frank 14,5374 14,6250 % -0,22  
Riyal 3,5475 3,5652 % -0,31  
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10:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 0,25  
Altın Gr. 783 783 0,13  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,13  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,06  
B. Petrol 80,13 80,13 0,13  
Seans Raporu 10:05
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