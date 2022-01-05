***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2022 09:52
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Cadde/Koru Projesi
Rapor Tarihi
17.12.2021
Açıklamalar
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 17.12.2021 tarihli 2021/0443 sayılı rapor numarası ile tanzim edilen İstanbul ili, Şile ilçesi, Çavuş mahallesi'nde bulunan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988859
BIST
10:051.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.972
En Düşük
1.955
10:0513,3264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0811
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:0515,1349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0169
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:05779,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,12
|Açılış
|: 779,40
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BALAT
|9,57
|244.776
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|KRSTL
|3,40
|20.346.942
|% 9,68
|
|EKIZ
|7,31
|283.821
|% 8,94
|
|AGYO
|3,17
|11.578.004
|% 8,93
|
|ELITE
|24,48
|26.069.266
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,86
|3.736.737
|% -6,08
|
|RODRG
|17,00
|1.635.154
|% -5,03
|
|NIBAS
|12,65
|860.249
|% -4,31
|
|FRIGO
|3,89
|2.314.709
|% -2,51
|
|THYAO
|22,92
|138.045.428
|% 0,53
|
|GARAN
|11,46
|100.844.508
|% 0,26
|
|BIMAS
|69,30
|100.578.356
|% 2,36
|
|EREGL
|30,22
|93.281.899
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,93
|77.777.130
|% 0,91
|
|ODAS
|1,39
|17.214.256
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,96
|30.992.649
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,26
|21.360.535
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|100.844.508
|% 0,26
|
|YKBNK
|3,43
|28.220.889
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3151
|13,3264
|% -0,60
|
|Euro
|15,0621
|15,1349
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,0354
|18,1259
|% -0,25
|
|Frank
|14,5374
|14,6250
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5475
|3,5652
|% -0,31
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,25
|
|Altın Gr.
|783
|783
|0,13
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|0,13
|
Seans Raporu
10:05
daha fazla
-
10:20XU100
Endeks 1, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 1, 542.00 milyon TL de
-
10:20KRSTL
Yüzde 9.03 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 329, 488 adet işlem
-
10:19FLAP
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 273, 449 adet işlem
-
10:18FLAP
Yüzde 6.54 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 404 adet işlem
-
10:16RODRG
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 223 adet işlem