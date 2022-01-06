***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2022 12:02
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir/Aliağa Arsa Değerleme raporu
Rapor Tarihi
06.01.2022
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İzmir ili, Aliağa ilçesi, , Aliağa Köyü, 1147 Ada ,4 Nolu Parsel'de yer alan arsaya ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989281
BIST
12:122.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:1213,6207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0474
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:1215,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:12787,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -7,81
|Açılış
|: 787,05
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:10
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.079.700
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,47
|79.943.216
|% 7,10
|
|DGGYO
|11,42
|6.383.893
|% 7,03
|
|ELITE
|22,04
|45.190.071
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,29
|51.680.073
|% -6,78
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.886.995
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.594.168
|% -3,82
|
|THYAO
|24,98
|1.428.313.175
|% 4,52
|
|EREGL
|30,68
|1.121.405.678
|% -0,58
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|SISE
|14,63
|864.866.712
|% 1,53
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,54
|352.033.588
|% 0,85
|
|PETKM
|9,11
|703.274.385
|% 3,05
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|165.950.093
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6091
|13,6107
|% -0,42
|
|Euro
|15,4017
|15,4619
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,3253
|18,4172
|% -0,67
|
|Frank
|14,7482
|14,8370
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6163
|3,6344
|% -0,24
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,87
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-9,19
|
|Cumhuriyet
|5.240
|5.320
|-20,00
|
|Tam
|5.214
|5.350
|-20,80
|
|Yarım
|2.520
|2.588
|-10,06
|
|Çeyrek
|1.264
|1.294
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,04
|