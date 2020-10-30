***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020Açıklamalar01.01.2020 -30.09.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Şirket Yönetim Kuurlu Faaliyet Raporu ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885064BIST