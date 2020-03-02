***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117Transferler-697.763 697.763Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.041 -1.008.898 -1.010.939 -1.010.939Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)110.720 112.329 223.049 223.049Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227Transferler-1.008.898 1.008.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.202 273.605 257.403 257.403Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.108.794 -1.764.375Dönem Karı (Zararı)273.605 -1.008.898Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-86.537 12.040Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.376 5.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.093 6.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 27.093 6.309Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-116.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.289.024 -770.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 746.291 -848.880İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)746.291 -848.880Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.743.294 -728.083Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -477.193 265.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.443.208 103.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.443.208 103.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 81.665 70.084Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -713.599 453.943İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-713.599 453.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-626.102 -87.812Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-626.102 -87.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.101.956 -1.767.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -3.883Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.955 3.434YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.254 -36.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.254 -36.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.254 -36.288FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.131.354 1.844.591İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri223.049Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri223.049Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 9.285.710 1.621.542Kredilerden Nakit Girişleri9.285.710 1.621.542Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.154.356Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.154.356YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.020.306 43.928NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.020.306 43.928DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.364 36.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.100.670 80.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.100.670 80.364Diğer Alacaklar147.605 893.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,9 144.644 885.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.961 8.070Stoklar10 10.346.377 7.603.083Peşin Ödenmiş Giderler2.527.133 897.443İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5,11 1.600.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 927.133 897.443Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 2.999 44Diğer Dönen Varlıklar17 1.166.144 535.035İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.166.144 535.035ARA TOPLAM16.290.928 10.009.865TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.290.928 10.009.865DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 31.278 36.652Diğer Maddi Duran Varlıklar31.278 36.652Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.367 3.269Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.367 3.269Ertelenmiş Vergi Varlığı24 116.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.651 39.921TOPLAM VARLIKLAR16.440.579 10.049.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.779.218 1.119.942İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarBanka Kredileriİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.779.218 1.119.942Banka Kredileri2.779.218 1.119.942Ticari Borçlar8 1.547.201 103.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.547.201 103.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 168.472 86.807Diğer Borçlar465 714.064İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,8 318 712.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 147 1.584Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.578.047 425.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.578.047 425.550Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.147ARA TOPLAM6.073.403 2.451.503TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.073.403 2.451.503UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 2.973.678 501.600İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarBanka Kredileriİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.973.678 501.600Banka Kredileri2.973.678 501.600Uzun Vadeli Karşılıklar64.868 25.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 64.868 25.456TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.038.546 527.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.111.949 2.978.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.328.630 7.071.227Ödenmiş Sermaye18 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.315 -14.113Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.315 -14.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -30.315 -14.113Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -2.914.660 -1.905.762Net Dönem Karı veya Zararı273.605 -1.008.898TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.328.630 7.071.227TOPLAM KAYNAKLAR16.440.579 10.049.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.970.297Satışların Maliyeti19 -1.250.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.720.297BRÜT KAR (ZARAR)1.720.297 0Genel Yönetim Giderleri20 -605.755 -726.725Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 34.184 1.682Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -397 -17.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.148.329 -742.487Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 161.055 1.038FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.309.384 -741.449Finansman Giderleri23 -1.151.785 -267.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)157.599 -1.008.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri116.006Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 116.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)273.605 -1.008.898DÖNEM KARI (ZARARI)273.605 -1.008.898Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları273.605 -1.008.898Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,02700000 -0,10100000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.202 -2.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -16.202 -2.041Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.202 -2.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.403 -1.010.939Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları257.403 -1.010.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823698BIST