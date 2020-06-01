***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.393.262 123.214Dönem Karı (Zararı)-379.300 -236.264Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-379.300 -236.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.620 7.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 2.293 2.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.845 5.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 4.845 5.383Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.220 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler7 -17.768 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 29.988 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -26.978 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.006.342 352.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.145.014 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.145.014 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler142.311 885.826İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 144.644 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.333 885.826Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -532.816 -282.808Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.843.860 -221.730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-630.378 540.909Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 30.470 26.406Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.901 -551.472İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 12.158 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.743 -551.472Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 338.100 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.776 -45.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -66.776 -45.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.393.262 123.214YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.964 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.964 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -3.964 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI332.971 -147.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri332.971 0Kredilerden Nakit Girişleri6 332.971 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -147.781Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -147.781YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.064.255 -24.567Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.064.255 -24.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.100.670 80.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 36.415 55.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.762 7.071.227 7.071.227Transferler-1.008.898 -1.008.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.769 -236.264 -234.495 -234.495Dönem Karı (Zararı)-236.264 -236.264 -236.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.769 1.769 1.769Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -14.113 -2.912.891 -236.264 6.836.732 6.836.732Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630Transferler273.605 -273.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.871 -379.300 -360.429 -360.429Dönem Karı (Zararı)-379.300 -379.300 -379.300Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.871 18.871 18.871Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.622.184 -379.300 6.968.201 6.968.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 36.415 2.100.670Ticari Alacaklar7 3.145.014 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.145.014 0Diğer Alacaklar8 5.294 147.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.294 2.961Stoklar10 10.879.193 10.346.377Peşin Ödenmiş Giderler11 683.273 2.527.133İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler649.000 1.600.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.273 927.133Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 2.999Diğer Dönen Varlıklar12 1.246.551 1.166.144ARA TOPLAM15.995.740 16.290.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.995.740 16.290.928DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 33.300 31.278Binalar14.244 14.679Mobilya ve Demirbaşlar19.056 16.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.016 2.367Diğer Haklar2.016 2.367Ertelenmiş Vergi Varlığı13 142.984 116.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.300 149.651TOPLAM VARLIKLAR16.174.040 16.440.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 47.006 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.086.678 2.779.218Ticari Borçlar7 929.043 1.547.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 174.152 143.682Diğer Borçlar8 14.219 318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.476 318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.743 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.916.147 1.578.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 35.569 24.937ARA TOPLAM5.202.814 6.073.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.202.814 6.073.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.952.183 2.973.678Uzun Vadeli Karşılıklar16 50.842 64.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar50.842 64.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.003.025 3.038.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.205.839 9.111.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.968.201 7.328.630Ödenmiş Sermaye18 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -11.444 -30.315Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.444 -30.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.444 -30.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -2.641.055 -2.914.660Net Dönem Karı veya Zararı-379.300 273.605Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.968.201 7.328.630TOPLAM KAYNAKLAR16.174.040 16.440.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 0 0Satışların Maliyeti19 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20 -230.917 -161.876Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler48.837 23.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-29.991 -53ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-212.071 -138.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-212.071 -138.674Finansman Giderleri-194.207 -97.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-406.278 -236.264Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.978 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 26.978 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-379.300 -236.264DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-379.300 -236.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-379.300 -236.264Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 -0,03790000 -0,02360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.871 1.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 18.871 1.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.871 1.769TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-360.429 -234.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-360.429 -234.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848289BIST