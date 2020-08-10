***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227Transferler-1.008.898 1.008.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)512 -441.413 -440.901Dönem Karı (Zararı)-441.413 -441.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)512 512Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -13.601 -2.914.660 -441.413 -441.413 6.630.326 6.630.326Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630 7.328.630Transferler273.605 -273.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.507 -475.206 -480.713Dönem Karı (Zararı)-475.206 -475.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -5.507 -5.507Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -35.822 -2.641.055 -475.206 6.847.917 6.847.917 6.847.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.410.809 -667.114Dönem Karı (Zararı)-475.206 -441.413Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-475.206 -441.413Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.352 14.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 4.932 4.272Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.290 10.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler161 35.290 10.399Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.349 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler7 -26.229 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 47.578 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -55.219 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-941.955 -240.416Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.145.014 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.145.014 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler142.311 885.826İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 144.644 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.333 885.826Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -573.055 -1.139.066Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 997.875 404.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-794.141 245.914İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-794.141 245.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 45.723 73.510Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.574.866 -522.995İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.571.382 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.484 -522.995Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 854.600 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.120 -188.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -45.120 -188.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.410.809 -667.158Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 44YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.964 -2.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.964 -2.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -3.964 -2.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.650 4.125.440Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri134.812 5.297.682Kredilerden Nakit Girişleri6 134.812 5.297.682Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.162 -1.172.242Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.162 -1.172.242YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.344.123 3.456.072Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.344.123 3.456.072DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.100.670 80.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ756.547 3.536.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 756.547 2.100.670Ticari Alacaklar7 3.145.014 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.145.014 0Diğer Alacaklar8 5.294 147.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.294 2.961Stoklar10 10.919.432 10.346.377Peşin Ödenmiş Giderler11 1.529.258 2.527.133İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler619.000 1.600.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler910.258 927.133Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.609 2.999Diğer Dönen Varlıklar12 1.297.493 1.166.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.297.493 1.166.144ARA TOPLAM17.654.647 16.290.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.654.647 16.290.928DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 31.030 31.278Binalar13.808 14.679Mobilya ve Demirbaşlar17.222 16.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.647 2.367Diğer Haklar1.647 2.367Peşin Ödenmiş Giderler11 738.430 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler738.430 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 171.225 116.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR942.332 149.651TOPLAM VARLIKLAR18.596.979 16.440.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 135.115 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar135.115 0Banka Kredileri135.115 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.691.860 2.779.218İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.691.860 2.779.218Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.691.860 2.779.218Ticari Borçlar7 1.495.249 1.547.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.495.249 1.547.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 189.405 143.682Diğer Borçlar8 1.575.184 318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.571.700 318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.484 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.432.647 1.578.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.432.647 1.578.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 109.776 24.937İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler109.776 24.937ARA TOPLAM8.629.236 6.073.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.629.236 6.073.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.014.161 2.973.678İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.014.161 2.973.678Banka Kredileri3.014.161 2.973.678Uzun Vadeli Karşılıklar16 105.665 64.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar105.665 64.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.119.826 3.038.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.749.062 9.111.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.847.917 7.328.630Ödenmiş Sermaye18 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -35.822 -30.315Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.822 -30.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.822 -30.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -2.641.055 -2.914.660Net Dönem Karı veya Zararı-475.206 273.605Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.847.917 7.328.630TOPLAM KAYNAKLAR18.596.979 16.440.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.000.000 0 1.000.000 0Satışların Maliyeti19 -646.216 0 -646.216 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)353.784 0 353.784 0BRÜT KAR (ZARAR)353.784 0 353.784 0Genel Yönetim Giderleri20 -720.451 -322.714 -489.534 -160.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler58.025 14.586 9.188 -8.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.223 -54 -232 -1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-338.865 -308.182 -126.794 -169.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 145.094 0 145.094FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-338.865 -163.088 -126.794 -24.414Finansman Giderleri-191.560 -278.325 2.647 -180.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-530.425 -441.413 -124.147 -205.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri55.219 0 28.241 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 55.219 0 28.241 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-475.206 -441.413 -95.906 -205.149DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-475.206 -441.413 -95.906 -205.149Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-475.206 -441.413 -95.906 -205.149Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 21 -0,04750000 -0,04410000 -0,00960000 -0,02050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.378 512 -43.249 -1.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -24.378 512 -43.249 -1.257Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.378 512 -43.249 -1.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-499.584 -440.901 -139.155 -206.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-499.584 -440.901 -139.155 -206.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867558BIST