***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227Transferler-1.008.898 1.008.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.851 -985.754 -996.605 -996.605Dönem Karı (Zararı)-985.754 -985.754 -985.754Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -10.851 -10.851 -10.851Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -24.964 -2.914.660 -985.754 6.074.622 6.074.622Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630Transferler273.605 -273.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.586 6.496.820 6.487.234 6.487.234Dönem Karı (Zararı)6.496.820Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.586 -9.586 -9.586Dönem Sonu Bakiyeler18 10.000.000 -39.901 -2.641.055 6.496.820 13.815.864 13.815.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.321.912 -1.318.873Dönem Karı (Zararı)6.496.820 -985.714Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.496.820 -985.714Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.292 16.852Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 7.242 6.479Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.630 10.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 51.630 10.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.591 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9 -36.250 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 44.841 0Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15 -22.171 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.220.200 -348.871Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -10.390.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler142.311 885.732İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 144.644 885.732İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.333 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.128.400 -2.331.190Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 321.439 -93.545Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler772.769 1.077.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 772.769 1.077.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 79.659 47.227Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142.247 -377.140İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 874.397 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -732.150 -377.140Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 4.953.900 835.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-370.925 -392.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -370.925 -392.051Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.321.912 -1.317.733Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.140YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.964 -2.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.964 -2.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,17 -3.964 -2.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.002.143 4.299.415Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri114.233 5.781.689Kredilerden Nakit Girişleri7 17.136 5.781.689Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 97.097 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.116.376 -1.482.274Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -4.116.376 -1.482.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-684.195 2.978.288Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-684.195 2.978.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.100.670 80.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.416.475 3.058.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.416.475 2.100.670Finansal Yatırımlar6 10.390.000 0Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar10 5.294 147.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.294 2.961Stoklar12 9.217.977 10.346.377Peşin Ödenmiş Giderler13 2.207.775 2.527.133İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 1.600.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.207.775 927.133Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 2.358 2.999Diğer Dönen Varlıklar14 1.574.832 1.166.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.574.832 1.166.144ARA TOPLAM24.814.711 16.290.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.814.711 16.290.928DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 29.089 31.278Binalar13.372 14.679Mobilya ve Demirbaşlar15.717 16.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.278 2.367Diğer Haklar1.278 2.367Peşin Ödenmiş Giderler13 738.430 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler738.430 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 138.177 116.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR906.974 149.651TOPLAM VARLIKLAR25.721.685 16.440.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 17.328 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.328 0Banka Kredileri17.328 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.625.319 2.779.218İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.625.319 2.779.218Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.625.319 2.779.218Diğer Finansal Yükümlülükler8 97.097 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler97.097 0Ticari Borçlar9 2.313.708 1.547.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.313.708 1.547.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 223.341 143.682Diğer Borçlar10 880.995 318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar874.715 318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.280 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 6.531.947 1.578.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.531.947 1.578.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 62.059 24.937İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler62.059 24.937ARA TOPLAM11.751.794 6.073.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.751.794 6.073.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 27.943 2.973.678İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.943 2.973.678Banka Kredileri27.943 2.973.678Uzun Vadeli Karşılıklar18 126.084 64.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar126.084 64.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.027 3.038.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.905.821 9.111.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.815.864 7.328.630Ödenmiş Sermaye20 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -39.901 -30.315Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.901 -30.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.901 -30.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -2.641.055 -2.914.660Net Dönem Karı veya Zararı6.496.820 273.605Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.815.864 7.328.630TOPLAM KAYNAKLAR25.721.685 16.440.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 12.729.703 0 11.729.703 0Satışların Maliyeti21 -5.028.207 0 -4.381.991 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.701.496 0 7.347.712 0BRÜT KAR (ZARAR)7.701.496 0 7.347.712 0Genel Yönetim Giderleri22 -1.062.546 -448.885 -342.095 -126.171Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler70.475 32.856 12.450 18.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.277 -97 -54 -43ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.679.148 -416.126 7.018.013 -107.944Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 145.501 0 407FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.679.148 -270.625 7.018.013 -107.537Finansman Giderleri23 -204.500 -715.089 -12.940 -436.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.474.648 -985.714 7.005.073 -544.301Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.172 0 -33.047 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 22.172 0 -33.047 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.496.820 -985.714 6.972.026 -544.301DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)6.496.820 -985.714 6.972.026 -544.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.496.820 -985.714 6.972.026 -544.301Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,64970000 -0,09860000 0,69720000 -0,05440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.586 -10.851 14.792 -11.363Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -9.586 -10.851 14.792 -11.363Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.586 -10.851 14.792 -11.363TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.487.234 -996.565 6.986.818 -555.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.487.234 -996.565 6.986.818 -555.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885020BIST