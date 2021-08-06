***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler273.605 -273.605 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.507 -475.206 -480.713 -480.713Dönem Karı (Zararı)-475.206 -475.206 -475.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.507 -5.507 -5.507Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -35.822 -2.641.055 -475.206 6.847.917 6.847.917Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 14.442.137Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler288.543 6.816.195 -7.104.738 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.785 -756.758 -739.973 -739.973Dönem Karı (Zararı)-756.758 -756.758 -756.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.785 16.785 16.785Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -4.761 288.543 4.175.140 -756.758 13.702.164 13.702.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.428.913 -1.410.809Dönem Karı (Zararı)-756.758 -475.206Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-756.758 -475.206Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.634 6.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[16,17] 6.320 4.932Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-21 35.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[18] -34.347 35.290Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.326 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.072 21.349Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[9] 31.072 -26.229Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[9] 0 47.578Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15] -52.005 -55.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.200.305 -941.955Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)[6] 7.130.111 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[9] 0 -3.145.014İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -3.145.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.287.674 142.311İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[10] -1.287.548 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[10] -126 -2.333Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[12] -3.337.690 -573.055Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[13] -2.761.567 997.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.017.737 -55.711İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[9] -1.017.737 -55.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[11] -86.504 45.723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.494 836.436İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[10] -4.224 1.571.382İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[10] 13.718 -734.946Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[13] 4.091.500 854.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-539.628 -45.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)[14] -539.628 -45.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.428.913 -1.410.809YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.710.731 -3.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.710.731 -3.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[16,17] -1.710.731 -3.964FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI655.613 70.650Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri885.873 134.812Kredilerden Nakit Girişleri[7] 885.873 134.812Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[8] 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.260 -64.162Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[7] -155.251 -64.162Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-75.009YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)373.795 -1.344.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)373.795 -1.344.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 259.001 2.100.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 632.796 756.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 632.796 259.001Finansal Yatırımlar[6] 3.413.150 10.543.261Vadeli Mevduatlar3.413.150 10.543.261Diğer Alacaklar[10] 1.294.922 7.248İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.287.548 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.374 7.248Stoklar[12] 17.610.448 14.272.758Peşin Ödenmiş Giderler[13] 5.174.917 2.408.207İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.174.917 2.408.207Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[15] 23.226 4.938Diğer Dönen Varlıklar[14] 2.732.463 2.205.764İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.732.463 2.205.764ARA TOPLAM30.881.922 29.701.177TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.881.922 29.701.177DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[10] 6.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.270Maddi Duran Varlıklar[16] 1.772.370 67.300Arazi ve Arsalar1.277.680Binalar12.064 12.935Taşıtlar430.886Mobilya ve Demirbaşlar11.740 14.365Yapılmakta Olan Yatırımlar40.000 40.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar[17] 250 909Diğer Haklar250 909Peşin Ödenmiş Giderler3.658 15.071İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[13] 3.658 15.071Ertelenmiş Vergi Varlığı[15] 181.804 130.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.964.352 214.125TOPLAM VARLIKLAR32.846.274 29.915.302KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[7] 1.011.783 1.167.034İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.011.783 1.167.034Banka Kredileri1.011.783 1.167.034Diğer Finansal Yükümlülükler[8] 16.440 91.449Finansal Teminat Sözleşmeleri16.440 91.449Ticari Borçlar[9] 1.503.826 2.490.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.503.826 2.490.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[11] 138.217 224.721Diğer Borçlar[10] 14.667 5.173İlişkili Taraflara Diğer Borçlar66 4.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.601 883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 15.378.223 11.286.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.378.223 11.286.723Kısa Vadeli Karşılıklar[18] 80.000 45.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar80.000 45.674Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[14] 59.599 54.240İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler59.599 54.240ARA TOPLAM18.202.755 15.365.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.202.755 15.365.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[7] 885.873İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar885.873Banka Kredileri885.873Uzun Vadeli Karşılıklar[18] 55.482 107.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.482 107.660TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER941.355 107.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.144.110 15.473.165ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.702.164 14.442.137Ödenmiş Sermaye[20] 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[18] -4.761 -21.546Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.761 -21.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.761 -21.546Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler288.543Yasal Yedekler288.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[20] 4.175.140 -2.641.055Net Dönem Karı veya Zararı-756.758 7.104.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.702.164 14.442.137TOPLAM KAYNAKLAR32.846.274 29.915.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[21] 0 1.000.000Satışların Maliyeti[21] 0 -646.216TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 353.784BRÜT KAR (ZARAR)0 353.784Genel Yönetim Giderleri[22] -1.243.323 58.025Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[24] -1.077.194 -30.223ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-743.549 -338.865FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-743.549 -338.865Finansman Giderleri[23] -65.214 -191.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-808.763 -530.425Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri52.005 55.219Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[15] 52.005 55.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-756.758 -475.206DÖNEM KARI (ZARARI)-756.758 -475.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-756.758 -475.206Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.831 -24.378Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[18] 17.831 -24.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.831 -24.378TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-738.927 -499.584Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-738.927 -499.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955632BIST