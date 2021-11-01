***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -30.315 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630Diğer DüzeltmelerTransferler273.605 -273.605 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.586 -9.586 -9.586 6.496.820 6.487.234 0 6.487.234Dönem Karı (Zararı)6.496.820 6.496.820 0 6.496.820Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.586 -9.586 -9.586 -9.586 0 -9.586Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -39.901 -39.901 -39.901 -2.641.055 6.496.820 13.815.864 0 13.815.864Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 0 14.442.137Transferler288.543 6.816.195 -7.104.738 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.215 -3.215 -3.215 -1.311.633 -1.314.848 0 -1.314.848Dönem Karı (Zararı)-1.311.633 -1.311.633 0 -1.311.633Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.215 -3.215 -3.215 -3.215 0 -3.215Sermaye Arttırımı40.000.000 318.597 eri[28] -222.740 -204.500 -157.526 -12.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.338.754 6.474.648 -529.991 7.005.073Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27.121 22.172 -24.884 -33.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[15] 27.121 22.172 -24.884 -33.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026DÖNEM KARI (ZARARI)-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.215 -9.586 -20.000 14.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[18] -2.694 -9.586 -20.525 14.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-521 0 525 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[15] -521 0 525 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.215 -9.586 -20.000 14.792TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.314.848 6.487.234 -574.875 6.986.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.314.848 6.487.234 -574.875 6.986.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973630BIST