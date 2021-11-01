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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:32



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -30.315 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
273.605 -273.605 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.586 -9.586 -9.586 6.496.820 6.487.234 0 6.487.234
Dönem Karı (Zararı)
6.496.820 6.496.820 0 6.496.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.586 -9.586 -9.586 -9.586 0 -9.586
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -39.901 -39.901 -39.901 -2.641.055 6.496.820 13.815.864 0 13.815.864
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 0 14.442.137
Transferler
288.543 6.816.195 -7.104.738 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.215 -3.215 -3.215 -1.311.633 -1.314.848 0 -1.314.848
Dönem Karı (Zararı)
-1.311.633 -1.311.633 0 -1.311.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.215 -3.215 -3.215 -3.215 0 -3.215
Sermaye Arttırımı
40.000.000 318.597 eri
[28] -222.740 -204.500 -157.526 -12.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.338.754 6.474.648 -529.991 7.005.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.121 22.172 -24.884 -33.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] 27.121 22.172 -24.884 -33.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.215 -9.586 -20.000 14.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] -2.694 -9.586 -20.525 14.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-521 0 525 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] -521 0 525 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.215 -9.586 -20.000 14.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.314.848 6.487.234 -574.875 6.986.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.314.848 6.487.234 -574.875 6.986.818



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973630


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Çeyrek 873 893 4,06  
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