***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 4.463.683 14.442.137 14.442.137Transferler400.244 6.704.494 -7.104.738 -400.244 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.052 6.052 6.052 753.625 753.625 759.677 759.677Dönem Karı (Zararı)753.625 753.625 753.625 753.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[17,22] 6.052 6.052 6.052 6.052Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -15.494 -15.494 400.244 4.063.439 753.625 4.817.064 15.201.814 15.201.814Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002Transferler3.653.338 -3.653.338 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.306 -1.306 -1.306 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146Dönem Karı (Zararı)-1.236.146 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[17,22] -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 318.597 58.078 58.078 58.078 288.543 7.828.478 -1.236.146 6.592.332 57.257.550 57.257.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.881.067 454.747Dönem Karı (Zararı)-1.236.146 753.625Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.236.146 753.625Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler457.514 -40.068Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[13,14] 27.634 2.156Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.802 -9.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] 51.802 -43.753Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] 0 34.326Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler381.558 12.639Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[8,27] -1.967.809 12.639Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[8,27,28] 2.349.367 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[16] -3.480 -45.436Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.085.410 -258.810Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -521.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.980 -15.193İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -13.946İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.980 -1.247Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[11] -227.632 -1.486.244Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[15] -18.183.182 -1.154.723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.214.498 -667.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.214.498 -667.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[9] 55.534 -88.673Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler809.642 456.843İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)818.806 457.726İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.164 -883Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[15] 281.702 3.425.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.952 -206.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.167 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)[18] -20.785 -206.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.864.042 454.747Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.025 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.846.250 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -2.846.250