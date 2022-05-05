***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:54
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 4.463.683 14.442.137 14.442.137
Transferler
400.244 6.704.494 -7.104.738 -400.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.052 6.052 6.052 753.625 753.625 759.677 759.677
Dönem Karı (Zararı)
753.625 753.625 753.625 753.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] 6.052 6.052 6.052 6.052
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -15.494 -15.494 400.244 4.063.439 753.625 4.817.064 15.201.814 15.201.814
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002
Transferler
3.653.338 -3.653.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.306 -1.306 -1.306 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146
Dönem Karı (Zararı)
-1.236.146 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 58.078 58.078 58.078 288.543 7.828.478 -1.236.146 6.592.332 57.257.550 57.257.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.881.067 454.747
Dönem Karı (Zararı)
-1.236.146 753.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.236.146 753.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
457.514 -40.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 27.634 2.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.802 -9.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 51.802 -43.753
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 34.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
381.558 12.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27] -1.967.809 12.639
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27,28] 2.349.367 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16] -3.480 -45.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.085.410 -258.810
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -521.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.980 -15.193
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -13.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.980 -1.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -227.632 -1.486.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[15] -18.183.182 -1.154.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.214.498 -667.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.214.498 -667.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 55.534 -88.673
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
809.642 456.843
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
818.806 457.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.164 -883
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[15] 281.702 3.425.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.952 -206.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.167 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[18] -20.785 -206.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.864.042 454.747
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.025 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.846.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -2.846.250