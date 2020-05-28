***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 17:12
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu Ümraniye Vergi Dairesi'ne verilen 2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847321
BIST
17:06105.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 110,13
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:066,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:067,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5353
En Düşük
7,4416
17:06377,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,88
|Açılış
|: 377,25
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|13.417.175
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|75.133.953
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.754.380
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.325.244
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|38.158.954
|% 9,76
|
|PAPIL
|15,84
|75.010.727
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|6.605.521
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.920.963
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.723.481.427
|% 2,51
|
|GARAN
|7,73
|1.855.602.348
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,10
|947.604.885
|% 0,00
|
|ASELS
|30,12
|726.690.193
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,64
|593.093.097
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.855.602.348
|% 1,18
|
|THYAO
|12,64
|2.723.481.427
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|277.030.931
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,96
|281.806.345
|% 7,69
|
|GSRAY
|2,95
|413.290.322
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3497
|8,3916
|% 0,84
|
|Frank
|7,0139
|7,0562
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,62
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
|