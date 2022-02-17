***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2022 09:15
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi Ümraniye Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002289
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
0
En Düşük
0
18:0513,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0134
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,80
|Açılış
|: 820,29
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SONME
|40,90
|3.060.589
|% 0,00
|
|TATGD
|11,62
|11.045.105
|% 0,00
|
|USAK
|1,60
|20.096.509
|% 0,00
|
|MGROS
|40,98
|62.035.713
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,44
|25.335.755
|% 0,00
|
|SONME
|40,90
|3.060.589
|% 0,00
|
|TATGD
|11,62
|11.045.105
|% 0,00
|
|USAK
|1,60
|20.096.509
|% 0,00
|
|MGROS
|40,98
|62.035.713
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,44
|25.335.755
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5988
|13,6103
|% 0,10
|
|Euro
|15,4796
|15,4960
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,4217
|18,5140
|% -0,03
|
|Frank
|14,6915
|14,7800
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6148
|3,6329
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,15
|
|Altın Gr.
|820
|820
|1,43
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,48
|93,48
|-1,33
|