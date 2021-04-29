***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.04.2021 16:34
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 40.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurul'unca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932391
BIST
16:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
16:238,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
16:2310,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
16:23468,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,72
|Açılış
|: 468,48
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BFREN
|938,50
|30.453.232
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.513.654
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.215.456
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.031.751
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.503.163
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.076.249
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.259.250
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|BNTAS
|6,15
|80.592.509
|% -8,89
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|819.303.110
|% 1,12
|
|PETKM
|6,69
|552.983.230
|% 2,61
|
|EREGL
|19,05
|525.373.066
|% 0,58
|
|SASA
|36,72
|388.803.750
|% 0,88
|
|AKBNK
|4,89
|350.472.182
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,10
|256.312.669
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|819.303.110
|% 1,12
|
|PETKM
|6,69
|552.983.230
|% 2,61
|
|AKBNK
|4,89
|350.472.182
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,11
|60.422.337
|% 3,74
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2374
|8,2392
|% 0,62
|
|Euro
|10,0016
|10,0080
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,4583
|11,5157
|% 0,65
|
|Frank
|9,0253
|9,0796
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1917
|2,2027
|% 0,66
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,03
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38BOSSA
Yüzde 6.38 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 330 adet işlem
-
16:37BERA
Yüzde 4.04 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 330, 120 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 9, 152.00 milyon TL de
-
16:35BRSAN
Yüzde 6.45 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 316 adet işlem
-
16:34EGEEN
Yüzde 5.60 oranında artışla 1, 431.30 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 820 adet işlem