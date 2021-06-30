***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.06.2021 16:44
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %400 artış ile 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 2021/31 sayılı Bülteni'nde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945137
BIST
16:471.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:478,6716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0623
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:4710,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0698
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:47490,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,13
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:47
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.648
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.861
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.892.891
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.559.189
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,00
|6.613.021
|% -7,74
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|13.620.758
|% -6,53
|
|GARAN
|8,33
|1.043.938.367
|% 0,97
|
|THYAO
|13,46
|683.170.210
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,05
|629.512.539
|% 2,18
|
|SASA
|27,46
|370.705.016
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|360.864.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|285.636.395
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|303.225.844
|% 0,46
|
|GARAN
|8,33
|1.043.938.367
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,32
|360.864.443
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|68.803.770
|% -0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6691
|8,6716
|% -0,71
|
|Euro
|10,2779
|10,3278
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,9555
|12,0154
|% -0,80
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3055
|2,3170
|% -0,69
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-5,22
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.299
|-10,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,55
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,11
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.34 ) 1, 211
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, GEDIK, SELVA, PKENT, AVGYO, FADE
-
17:00
MAALT, VERTU, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
ALKA, MERKO, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 89 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 109 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem