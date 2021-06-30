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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

30.06.2021 16:44



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %400 artış ile 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 2021/31 sayılı Bülteni'nde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945137


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