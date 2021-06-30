***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %400 artış ile 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 40.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 2021/31 sayılı Bülteni'nde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945137BIST