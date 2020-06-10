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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
ISBIR 976,60 928.763 % 9,99  
RTALB 24,92 3.940.799 % 9,97  
TLMAN 15,90 34.977.110 % 9,96  
AKCNS 11,26 59.825.764 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6470 8,6903 % 0,29  
Frank 7,1500 7,1930 % 0,45  
Riyal 1,8035 1,8125 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 8,81  
Altın Gr. 376 376 1,32  
Cumhuriyet 2.435 2.462 6,70  
Tam 2.506 2.530 3,20  
Yarım 1.223 1.233 3,40  
Çeyrek 611 618 1,70  
Gümüş.Ons 17,91 17,95 0,39  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 40,70 40,70 -0,48  
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