***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2020 16:05
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 10.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
16:29110.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.053,35
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:296,7927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:297,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:29376,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,45
|Açılış
|: 376,03
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,39
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.940.799
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|34.977.110
|% 9,96
|
|AKCNS
|11,26
|59.825.764
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.867.484
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.557.402
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,95
|1.215.806.103
|% 4,28
|
|ASELS
|32,38
|837.668.549
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|766.411.896
|% 0,73
|
|THYAO
|12,75
|586.158.716
|% 1,11
|
|GUSGR
|4,03
|551.179.428
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.215.806.103
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|399.696.967
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|173.498.453
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,92
|311.625.783
|% 5,49
|
|GUSGR
|4,03
|551.179.428
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6470
|8,6903
|% 0,29
|
|Frank
|7,1500
|7,1930
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8035
|1,8125
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|8,81
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.462
|6,70
|
|Tam
|2.506
|2.530
|3,20
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,48
|
Seans Raporu
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