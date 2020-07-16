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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.07.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 0 0
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 0 0

Ek Açıklamalar
2019 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 273.605,00 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 241.554,35 TL faaliyet karı vardır ) mevcut borç durumu ve devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına 10.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020-12 Kar Payı Dağıtımı Kararı.pdf
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860141


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Tam 2.665 2.679 -6,60  
Yarım 1.294 1.310 -3,20  
Çeyrek 649 656 -1,60  
Gümüş.Ons 19,31 19,34 -0,09  
Gümüş Gr. 4,26 4,26 -0,02  
B. Petrol 43,73 43,73 -0,06  
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