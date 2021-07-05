***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.07.2021 13:28
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Hesap Dönemi Karının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.07.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 0,0000000 0 0
15:131.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:138,6634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:1310,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:13499,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 499,09
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:10
|EUKYO
|7,26
|8.507.123
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.693.224
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.692.269
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|35.456.105
|% 9,87
|
|KONYA
|928,10
|147.900.118
|% 9,57
|
|PKENT
|2.304,00
|2.039.892
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|63.237.892
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|780.065.172
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|524.894.470
|% 1,19
|
|KOZAL
|110,70
|428.698.417
|% -1,86
|
|SASA
|29,26
|414.462.259
|% 2,24
|
|ARCLK
|32,68
|282.468.587
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,27
|89.203.166
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,20
|151.020.324
|% 0,46
|
|GARAN
|8,50
|524.894.470
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|780.065.172
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,62
|135.723.590
|% 5,65
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6616
|8,6672
|% -0,14
|
|Euro
|10,2779
|10,2949
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9658
|12,0258
|% -0,02
|
|Frank
|9,3641
|9,4205
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3026
|2,3142
|% -0,20
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,84
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|4,34
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|2,10
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,21
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:24DOAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 821 adet işlem
-
15:23KRVGD
Yüzde 5.42 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 463 adet işlem
-
15:22HDFGS
Yüzde 4.03 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 137, 094 adet işlem
-
15:20KRVGD
Yüzde 5.35 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 695, 259 adet işlem
-
15:19AVGYO
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 314, 635 adet işlem