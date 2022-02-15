***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2022 11:55
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin SPK başvuru sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve E-12233903-340.08-17152 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI SERMAYE MADDESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001763
BIST
14:402.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 48,39
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:4013,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0557
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:4015,4889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1267
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:40813,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -4,86
|Açılış
|: 813,10
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DZGYO
|3,30
|26.998.433
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.092.625
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.017.448
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.636.127
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.754.709
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|20.201.286
|% -5,21
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,18
|22.222.960
|% -4,52
|
|THYAO
|29,66
|4.334.459.395
|% 3,71
|
|KRDMD
|11,89
|1.330.336.964
|% 3,30
|
|EREGL
|28,80
|999.202.271
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,13
|976.524.467
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|761.903.368
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|976.524.467
|% 1,23
|
|THYAO
|29,66
|4.334.459.395
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,32
|327.118.038
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,89
|1.330.336.964
|% 3,30
|
|PETKM
|8,33
|599.903.159
|% 3,48
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6393
|13,6479
|% 0,41
|
|Euro
|15,4773
|15,4889
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,4153
|18,5076
|% 0,49
|
|Frank
|14,6941
|14,7826
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6235
|3,6417
|% 0,33
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-20,74
|
|Altın Gr.
|812
|813
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.375
|5.511
|6,19
|
|Yarım
|2.598
|2.666
|2,99
|
|Çeyrek
|1.303
|1.333
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,46
|93,46
|-3,02
|