***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2022 13:26
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Ana Sözleşmesinin tadiline ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı izni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072222654 sayılı ekli yazısı ile onay verilmiştir.
Şirket ana sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar ''başlıklı 8. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Metin.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006440
BIST
13:491.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.974
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|Önceki Kapanış
|: 1.970
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En Düşük
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13:4914,0676
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,8221
13:4915,6708
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|Önceki Kapanış
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|: 868,98
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881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|25.224.145
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.514.002
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.707.064
|% 9,92
|
|YYAPI
|0,92
|9.848.385
|% 9,52
|
|KARYE
|15,56
|33.738.989
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|AKFGY
|3,64
|86.670.111
|% -9,23
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|13,03
|3.401.717.064
|% 6,28
|
|THYAO
|25,48
|2.137.265.940
|% 0,87
|
|EREGL
|34,54
|1.986.309.378
|% 4,10
|
|ASELS
|23,56
|1.076.204.431
|% -1,83
|
|GARAN
|11,73
|793.201.699
|% 0,95
|
|KRDMD
|13,03
|3.401.717.064
|% 6,28
|
|YKBNK
|3,72
|513.786.832
|% 2,48
|
|THYAO
|25,48
|2.137.265.940
|% 0,87
|
|GARAN
|11,73
|793.201.699
|% 0,95
|
|EREGL
|34,54
|1.986.309.378
|% 4,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0596
|14,0676
|% 1,24
|
|Euro
|15,6043
|15,6708
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,6865
|18,7803
|% 1,25
|
|Frank
|15,2560
|15,3479
|% 1,25
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-20,40
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,15
|
|Cumhuriyet
|5.814
|5.902
|102,00
|
|Tam
|5.746
|5.892
|60,77
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|29,40
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|14,70
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,47
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