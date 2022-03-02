***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Ana Sözleşmesinin tadiline ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı izniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072222654 sayılı ekli yazısı ile onay verilmiştir.Şirket ana sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar ''başlıklı 8. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Metin.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006440BIST