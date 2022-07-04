***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.07.2022 10:50
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye maddesinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve süre uzatımı çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikler 01.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 04.07.2022 tarihli 10612 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Metin.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041002
BIST
10:372.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,32
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:3716,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0587
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:3717,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0743
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:37976,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 976,66
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:36
|OYAYO
|9,30
|2.550.239
|% 7,51
|
|GESAN
|49,44
|167.694.947
|% 6,97
|
|LINK
|31,68
|7.890.006
|% 5,95
|
|PEGYO
|2,04
|9.571.086
|% 5,70
|
|KMPUR
|35,58
|40.744.510
|% 5,27
|
|CANTE
|39,96
|28.101.117
|% -9,51
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|ITTFH
|1,55
|15.524.305
|% -2,52
|
|LIDFA
|10,87
|7.709.108
|% -2,51
|
|CEMTS
|24,78
|17.186.242
|% -2,29
|
|THYAO
|49,48
|649.615.405
|% 0,37
|
|SISE
|21,82
|453.272.142
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,10
|413.280.862
|% 3,26
|
|EREGL
|26,90
|260.006.613
|% -0,59
|
|KRDMD
|11,28
|204.669.371
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,83
|111.031.154
|% 0,71
|
|ODAS
|2,90
|76.889.977
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,45
|108.099.140
|% 0,91
|
|SISE
|21,82
|453.272.142
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,09
|20.502.552
|% 2,83
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7948
|16,8158
|% 0,37
|
|Euro
|17,5333
|17,5527
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,3068
|20,4086
|% 0,49
|
|Frank
|17,4538
|17,5590
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4626
|4,4850
|% 0,25
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,14
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.520
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,10
|