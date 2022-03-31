***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili Şile İlçesi Çavuş Mahallesi 91 Ada/205 parselde bulunan İdealist Cadde Projesi A Blokta bulunan A-25 ve A-26 no'lu bağımsız bölümlerİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.03.2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,03Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup , toplam bir yıllık kira bedeli 132.000 TL+ KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,13Karşı TarafBZG GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (COLDWELL BANKER)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/03/2022Kira Süresi5 ( Beş) + 5 ( Beş) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar12.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili Şile ilçesi Çavuş Mahallesi 91 Ada 205 Parsel İdealist Cadde proejesinde yer alan A-25 ve A-26 nolu bölümler BZG GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (COLDWELL BANKER)'ne 5 (Beş)+5 (Beş) yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen bölümlerden bir yıllığına 132.000 TL + KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014541BIST