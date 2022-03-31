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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

31.03.2022 16:30
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tes


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili Şile İlçesi Çavuş Mahallesi 91 Ada/205 parselde bulunan İdealist Cadde Projesi A Blokta bulunan A-25 ve A-26 no'lu bağımsız bölümler
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,03
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup , toplam bir yıllık kira bedeli 132.000 TL+ KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,13
Karşı Taraf
BZG GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (COLDWELL BANKER)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/03/2022
Kira Süresi
5 ( Beş) + 5 ( Beş) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
12.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili Şile ilçesi Çavuş Mahallesi 91 Ada 205 Parsel İdealist Cadde proejesinde yer alan A-25 ve A-26 nolu bölümler  BZG GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (COLDWELL BANKER)'ne 5 (Beş)+5 (Beş) yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen bölümlerden bir yıllığına 132.000 TL + KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014541


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Tam 6.029 6.179 22,24  
Yarım 2.914 2.989 10,76  
Çeyrek 1.462 1.495 5,38  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 0,15  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,08  
B. Petrol 107 107 -4,01  
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