***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDAİRESatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Madenler mahallesi, İdealist Kent Caddesi, N7 Alan:84.152,55m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Satış Bedeli1.000.000TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%30,6Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%10Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%30,03Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%38,6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)-0,00Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.06.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı375.000Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesi olarak kullanılacaktırVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokKarşı TarafYasemin ÇAKAR KEMENTKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiMüşteriVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.12.2019 Tarihli Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni2019 Yılı Yıl Sonu Değerleme Raporu baz alındıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019 / 2019-SM-19-SPK-IDGYO-004Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıSMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.950.000TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGünümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durumAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 9-22 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 02.06.2020 tarihi itibarı ile 1.000.000 TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.950.000TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848841BIST