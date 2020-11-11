***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
11.11.2020 18:22
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
DAİRE
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Madenler mahallesi, İdealistkent caddesi, N7 Alan:84.152,55m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
2.178.217,82TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%12,24
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%21,78
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,46
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%74,88
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%24,20
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%17,11
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.11.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi beklenmektedir
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.553.217,82
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesi olarak kullanılacaktır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yok
Karşı Taraf
Nurettin Halisdemir
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Müşteri
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yok
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
31.12.2019 Tarihli Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
2019 Yılı Yıl Sonu Değerleme Raporu Baz Alındı
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2019 / 2019-SM-19-SPK-IDGYO-004
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
SMART KURUMSAL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.825.000YL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Günümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durum
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 Arsa Paylı, 5.Blok 8-21 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 10.11.2020 tarihi itibarı ile 2.178.217,82TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.825.000TL (KDV Hariç)'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887997
BIST