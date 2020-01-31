***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.01.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz Ortaklarından Sayın İmdat EKŞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasının kabulüne, yerine yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Eyüp EKŞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına oy birliği ile karar verilmiş, Yine aynı toplantıda Şirket Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Sayın Muhammed Ali EKŞİ'nin istifasının kabulüne ve yerine yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın İbrahim EKŞİ'nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816380BIST