***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 18:24
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.01.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz Ortaklarından Sayın İmdat EKŞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasının kabulüne, yerine yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Eyüp EKŞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına oy birliği ile karar verilmiş, Yine aynı toplantıda Şirket Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Sayın Muhammed Ali EKŞİ'nin istifasının kabulüne ve yerine yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın İbrahim EKŞİ'nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816380
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
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|: 119.850
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120.318
En Düşük
119.140
18:055,9855
En Yüksek
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|: 5,9800
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 303,02
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305,87
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8759
|7,9154
|% 0,97
|
|Frank
|6,1879
|6,2252
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,65
|
|Altın Gr.
|306
|306
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,04
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|B. Petrol
|56,55
|56,55
|-0,78
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Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem