***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri aralarındaki görev dağılımına ilişkin 29.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır:28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile göreve seçilen ve göreve yeni atanan yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı görüşüldü. Görev dağılımınınİbrahim EKŞİ Yönetim Kurulu Başkanı 38183021130Mustafa EKŞİ Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 38072024860Eyüp EKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi 38069024934Uğur ÖZDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 22367159016Aslıhan ÜTE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 27202792854olarak belirlenmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Dağılımına ilişkin kararın tescil edilmesi için 31.01.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816437BIST