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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.01.2020 19:04
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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aralarındaki görev dağılımına ilişkin 29.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır:
28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile göreve seçilen ve göreve yeni atanan yönetim kurulu üyeleri  arasında görev dağılımı görüşüldü. Görev dağılımının
İbrahim EKŞİ                                      Yönetim Kurulu Başkanı                                38183021130
Mustafa EKŞİ                                      Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                          38072024860
Eyüp EKŞİ                                           Yönetim Kurulu Üyesi                                    38069024934
Uğur ÖZDEMİR                                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    22367159016
Aslıhan ÜTE                                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    27202792854
olarak belirlenmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Dağılımına ilişkin kararın tescil edilmesi için 31.01.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
           





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816437


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