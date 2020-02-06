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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.02.2020 17:13
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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket yönetim kurulu 05 / 02 / 2020 tarihindeşirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususları karar altına almışlardır
1- Şirketimizin ortakları tarafından şirketimize yapılan bildirimde yer alan ve detayları aşağıda verilmekte olan hisse devirlerine ilişkin anlaşmadan bilgi edinilmesine ,mevcut durumda şirket ortağı olan İmdat EKŞİ'nin sahip olduğu payların, şirket ortakları dışından olan Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ, Mehmet Akif EKŞİ tarafından eşit tutarlarda devralınmasına, pay devirlerinin aşağıdaki şekilde yapılmasına ve söz konusu pay devirlerinin gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15. maddesi çerçevesinde SPK'ya izin için başvurulmasına,
Payı Devralan         Payı Devreden Pay Grubu / Tür        Pay Adedi               Hisse B.Fiyat
Mustafa EKŞİ             İmdat EKŞİ          A Grubu / Nama         166.668                    2,80 TL
Mustafa EKŞİ           İmdat EKŞİ           B Grubu / Hamiline   1.083.334                   2,80 TL
Eyüp EKŞİ                 İmdat EKŞİ            A Grubu / Nama        166.666                      2,80 TL
Eyüp EKŞİ                  İmdat EKŞ          B Grubu / Hamiline    1.083.333                   2,80 TL
Mehmet Akif EKŞİ   İmdat EKŞİ            A Grubu / Nama         166.666                     2,80 TL
Mehmet Akif EKŞİ    İmdat EKŞİ           B Grubu / Hamiline   1.083.333                   2,80 TL
2- Pay devrine ilişkin SPK izninin alınmasını takiben Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ, Mehmet Akif EKŞİ'nin eşit tutarlarda, toplamda 500.000 adet A grubu nama ve 3.250.000 adet B grubu hamiline yazılı pay sahibi olacak şekilde pay tutarlarının pay defterine işlenmesine,
3- Yukarıda yer verilen pay devirlerinin gerçekleşmesi durumunda, yeni ortaklık yapısında yer alan hakim hissedarlar açısından SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca zorunlu pay alımı teklifi yükümlülüğünün doğacağı, bahsi geçen pay alımı teklifine esas hisse başına fiyatın da ortaklar arasındaki pay devirlerine ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki 6 aylık  dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması şeklinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü,
4- SPK ya yapılacak pay alım teklifi başvurusu dahil gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve gerekli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarının yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817422


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