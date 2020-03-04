***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









zenlemeleri uyarınca zorunlu pay alımı teklifi yükümlülüğünün doğacağı, bahsi geçen pay alımı teklifine esas hisse başına fiyatın da ortaklar arasındaki pay devirlerine ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki 6 aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması şeklinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü,4- SPK ya yapılacak pay alım teklifi başvurusu dahil gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve gerekli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarının yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824310BIST