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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 06.02.2020 ve 04.03.2020 tarihli KAP açıklamaları ile duyurulmuş olan ortaklar arası pay devrine ilişkin açıklamalarımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarihinde yayımlanan 2020/28 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiği üzere olumlu karşılanmış olup, bugün (28.05.2020) itibarıyla ortaklar arasında pay devri işlemlerinin tamamlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Pay devri sonrası şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Pay Sahibi                Pay Adedi        Pay Yüzdesi
İbrahim EKŞİ            2.840.000              %28,40
Mustafa EKŞİ                 943.336              %9,44 
Eyüp EKŞİ                     943.332               %9,43
Mehmet Akif EKŞ           943.332               %9,43 
Pay devirleri sonrasında payları devralan ortaklar Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından Şirketimizin diğer ortakları için pay alım teklifi yapılması kapsamında 6 işgünü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, pay alım teklifi fiyatı ve süreç ile ilgili bilgilendirme Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile birlikte yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847352


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KENT 520,90 15.675.900 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.861.942 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3809 8,4229 % 1,21  
Frank 7,0340 7,0764 % 0,94  
Riyal 1,8102 1,8192 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.722 12,61  
Altın Gr. 378 378 5,38  
Cumhuriyet 2.449 2.481 34,50  
Tam 2.521 2.557 46,90  
Yarım 1.230 1.244 17,30  
Çeyrek 615 623 8,70  
Gümüş.Ons 17,42 17,45 0,18  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,06  
B. Petrol 35,12 35,12 0,52  
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