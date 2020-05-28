***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.02.2020 ve 04.03.2020 tarihli KAP açıklamaları ile duyurulmuş olan ortaklar arası pay devrine ilişkin açıklamalarımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarihinde yayımlanan 2020/28 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiği üzere olumlu karşılanmış olup, bugün (28.05.2020) itibarıyla ortaklar arasında pay devri işlemlerinin tamamlandığı tarafımıza bildirilmiştir.Pay devri sonrası şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:Pay Sahibi Pay Adedi Pay Yüzdesiİbrahim EKŞİ 2.840.000 %28,40Mustafa EKŞİ 943.336 %9,44Eyüp EKŞİ 943.332 %9,43Mehmet Akif EKŞ 943.332 %9,43Pay devirleri sonrasında payları devralan ortaklar Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından Şirketimizin diğer ortakları için pay alım teklifi yapılması kapsamında 6 işgünü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, pay alım teklifi fiyatı ve süreç ile ilgili bilgilendirme Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile birlikte yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847352BIST