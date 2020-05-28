***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 17:54
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.02.2020 ve 04.03.2020 tarihli KAP açıklamaları ile duyurulmuş olan ortaklar arası pay devrine ilişkin açıklamalarımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarihinde yayımlanan 2020/28 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiği üzere olumlu karşılanmış olup, bugün (28.05.2020) itibarıyla ortaklar arasında pay devri işlemlerinin tamamlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Pay devri sonrası şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Pay Sahibi Pay Adedi Pay Yüzdesi
İbrahim EKŞİ 2.840.000 %28,40
Mustafa EKŞİ 943.336 %9,44
Eyüp EKŞİ 943.332 %9,43
Mehmet Akif EKŞ 943.332 %9,43
Pay devirleri sonrasında payları devralan ortaklar Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından Şirketimizin diğer ortakları için pay alım teklifi yapılması kapsamında 6 işgünü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, pay alım teklifi fiyatı ve süreç ile ilgili bilgilendirme Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile birlikte yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847352
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0494
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,29
|Açılış
|: 377,65
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3809
|8,4229
|% 1,21
|
|Frank
|7,0340
|7,0764
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8102
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,61
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.481
|34,50
|
|Tam
|2.521
|2.557
|46,90
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,30
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,12
|35,12
|0,52
|