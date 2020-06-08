***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.02.2020 ve 04.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararları ile İmdat Ekşi'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %28,30'una karşılık gelen 500.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı nama ve 2.300.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı olmak üzere 2.800.000 TL nominal değerli payların pay başına 2,80 TL fiyatla Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi'ye devrine ilişkin kararlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusu SPK'nın 30.04.2020 tarih ve 2020/28 sayılı haftalık bülteninde açıklandığı üzere olumlu karşılanmıştır.SPK'nın payların devrine ilişkin onayını takiben 28.05.2020 tarihinde İmdat Ekşi'nin sahip olduğu A ve B grubu payların Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi'ye devri tamamlanmış ve KAP'ta ilgili açıklamalar yapılmıştır.Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanıyan 1.000.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı payların 500.000 TL nominal değerli kısmı ile birlikte toplamda şirket sermayesinin %28,40'ına karşılık gelen 2.840.000 TL nominal değerli paylarına sahip olan Şirketimizin yönetim kurulu başkanı İbrahim Ekşi'nin oğulları olan Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından şirketin imtiyazlı paylarının kalan 500.000 TL nominal değerli kısmı ile birlikte 2.300.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payları İmdat Ekşi'den alınmıştır.Bu kapsamda şirketin yönetim kurulu başkanı İbrahim Ekşi ile birlikte oğulları Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi'nin birlikte hareket etmeleri sebebiyle yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanıyan A grubu nama yazılı payların tamamına ve şirket sermayesinin %56,70'ine (Mustafa Ekşi ve Eyüp Ekşi'nin pay satışları sonrası %54,92'ye gerilemiştir.) sahip olmaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi IDGYO'nun diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur.Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatıa) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyatın,Şirket payları içerisinde pay grubu ayrımı olması sebebiyle pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket değerinin belirlenmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye değerleme raporu hazırlattırılmıştır.08.06.2020 tarihli değerleme raporu çerçevesinde B grubu hamiline yazılı paylar için pay başına 2,0226 TL değer belirlenmiştir.Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından A grubu nama yazılı paylar için pay başına 2,80 TL, B grubu hamiline yazılı paylar için de 2,80 TL değer üzerinden pazarlık usulüyle satın alma gerçekleştirilmiştir.Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket eden kişilerce 2,80 TL üzerinde bir alım işlemi yapılmamıştır.c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasınınPayların satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu ilk tarih 06.02.2020 olup, söz konusu tarihten önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2,9427 TL olarak hesaplanmıştır.Bu bilgiler ışığındaHedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 06.02.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,9427 TL en yüksek fiyat olup, 2,9427 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır.Bununla birlikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.IDGYO'nun diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (08.06.2020) itibariyle başvuru yapılmıştır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849932BIST