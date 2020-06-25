***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından diğer ortaklara ait payları satın almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvuru, birlikte hareket ettikleri şirketimizin yönetim kurulu başkanı ve hakim ortaklarımızdan İbrahim Ekşi de dahil edilerek SPK'ya revize başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvuruda payların satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 06.02.2020'den önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2,9427 TL'den 2,9592 TL'ye revize edilmiş ve bu doğrultuda pay alım teklifi fiyatında güncelleme yapılmıştır.IDGYO'nun diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (25.06.2020) itibariyle başvuru yapılmıştır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852793BIST