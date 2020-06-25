Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.06.2020 11:17
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   08.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından diğer ortaklara ait payları satın almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvuru, birlikte hareket ettikleri şirketimizin yönetim kurulu başkanı ve hakim ortaklarımızdan İbrahim Ekşi de dahil edilerek SPK'ya revize başvuru yapılmıştır.
Söz konusu başvuruda payların satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 06.02.2020'den önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2,9427 TL'den 2,9592 TL'ye revize edilmiş ve bu doğrultuda pay alım teklifi fiyatında güncelleme yapılmıştır.
IDGYO'nun diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (25.06.2020) itibariyle başvuru yapılmıştır.
Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852793


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:14114.806
Değişim :  0,31% |  357,52
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.861 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,34 100.128.840 % 9,88  
NUGYO 4,76 23.374.301 % 8,18  
KSTUR 52,95 19.697 % 8,06  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
KPHOL 3,70 12.436 % 7,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5016 8,5442 % 0,19  
Frank 7,2005 7,2439 % 0,02  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 3,06  
Altın Gr. 389 389 0,52  
Cumhuriyet 2.517 2.537 0,70  
Tam 2.591 2.603 2,70  
Yarım 1.259 1.273 1,30  
Çeyrek 629 637 0,60  
Gümüş.Ons 17,59 17,63 0,11  
Gümüş Gr. 3,87 3,89 0,03  
B. Petrol 40,21 40,21 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru