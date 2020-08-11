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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020,25.06.2020.24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

            Şirketimiz İdealist Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket, IDGYO) İmdat EKŞİ'ye ait 2.830.000 TL nominal  tutarlı 2.830.000 adet payının (500.000 adet A grubu ve 2.330.000 adet B  grubu olmak üzere) 28.05.2020 tarihinde Mustafa EKŞİ (166.668 adet A grubu ve  776.668 adet B grubu olarak), Eyüp EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet  B grubu olarak) ve Mehmet Akif EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B  grubu olarak) tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü  birlikte hareket etmek suretiyle elinde bulundurmaya başlayan İbrahim EKŞİ,  Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından IDGYO'nun 1 TL nominal  değerli B grubu payı için 2,9592 TL'den olmak üzere 27.07.2020 – 11.08.2020  tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç  bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Söz konusu pay  alım teklifine katılan yatırımcı olmazken, pay alım teklifi sonrasında  Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
Pay Alım Teklifi Sonrası Ortaklık Yapısı
    Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
    Sermaye Tutarı (TL)
    Sermaye Oranı (%)

    İbrahim Ekşi
    2.840.000
    28,40

    Mehmet Akif Ekşi
    857.820
    8,58

    Eyüp Ekşi
    843.332
    8,43

    Mustafa Ekşi
    772.062
    7,72

    Diğer
    4.686.786
    46,87

    Toplam
    10.000.000
    100,00

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla  bildiririz.
     

  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868154


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MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
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Çeyrek 729 746 -47,27  
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