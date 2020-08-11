***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020,25.06.2020.24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket, IDGYO) İmdat EKŞİ'ye ait 2.830.000 TL nominal tutarlı 2.830.000 adet payının (500.000 adet A grubu ve 2.330.000 adet B grubu olmak üzere) 28.05.2020 tarihinde Mustafa EKŞİ (166.668 adet A grubu ve 776.668 adet B grubu olarak), Eyüp EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) ve Mehmet Akif EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü birlikte hareket etmek suretiyle elinde bulundurmaya başlayan İbrahim EKŞİ, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından IDGYO'nun 1 TL nominal değerli B grubu payı için 2,9592 TL'den olmak üzere 27.07.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanmıştır.Söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmazken, pay alım teklifi sonrasında Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.Pay Alım Teklifi Sonrası Ortaklık YapısıAdı Soyadı / Ticaret UnvanıSermaye Tutarı (TL)Sermaye Oranı (%)İbrahim Ekşi2.840.00028,40Mehmet Akif Ekşi857.8208,58Eyüp Ekşi843.3328,43Mustafa Ekşi772.0627,72Diğer4.686.78646,87Toplam10.000.000100,00Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868154BIST