***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 18:22
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020,25.06.2020.24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket, IDGYO) İmdat EKŞİ'ye ait 2.830.000 TL nominal tutarlı 2.830.000 adet payının (500.000 adet A grubu ve 2.330.000 adet B grubu olmak üzere) 28.05.2020 tarihinde Mustafa EKŞİ (166.668 adet A grubu ve 776.668 adet B grubu olarak), Eyüp EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) ve Mehmet Akif EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü birlikte hareket etmek suretiyle elinde bulundurmaya başlayan İbrahim EKŞİ, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından IDGYO'nun 1 TL nominal değerli B grubu payı için 2,9592 TL'den olmak üzere 27.07.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmazken, pay alım teklifi sonrasında Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
Pay Alım Teklifi Sonrası Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Sermaye Tutarı (TL)
Sermaye Oranı (%)
İbrahim Ekşi
2.840.000
28,40
Mehmet Akif Ekşi
857.820
8,58
Eyüp Ekşi
843.332
8,43
Mustafa Ekşi
772.062
7,72
Diğer
4.686.786
46,87
Toplam
10.000.000
100,00
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868154
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0999
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
18:058,5259
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0898
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
18:05452,24
En Yüksek
|Değişim
|: -5,48%
|| -26,21
|Açılış
|: 452,24
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|882.008
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2349
|7,2378
|% -1,36
|
|Euro
|8,5017
|8,5259
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,4434
|9,4907
|% -1,26
|
|Frank
|7,8721
|7,9195
|% -1,37
|
|Riyal
|1,9254
|1,9351
|% -1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-79,81
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-26,20
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|-2,00
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
-
17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
-
17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem